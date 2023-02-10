الحماية المدنية تسابق الزمن لاستخراج الضحايا من تحت أنقاض عقار البحيرة.. شاهد

دفعت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية الي منطقة انهيار عقار البحيرة في أبو الريش بمدينة دمنهور والذي تسبب في مصرع طفل و إصابة ٢٠ شخصا لنقل المصابين واستخراج الجثث من تحت الانقاض.

وشهدت منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إنهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو الريش التابعة لدائرة المركز وحرر المحضر اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف.

وتم فرض كردون أمنى حول العقار وفصل كافة المرافق، وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء انهيار العقار انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى مصرع طفل و إصابة ٢٠ شخصا وجري نقلهم إلى المستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار

انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار