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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بشهادة المنظمات العالمية

صدى البلد

أكّد الإعلامي مصطفى بكري، أنّ وزير المالية الدكتور محمد معيط ردّ على تقرير وكالة موديز الذي انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن تصريحات وزير المالية تبعث على الأمل في قوة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بشهادة المنظمات الاقتصادية العالمية.

تصنيف B2

وتابع مصطفى بكري، أن مصر لم تسقط وتستطيع الرجوع إلى تصنيف B2، وهو تصنيف ائتماني مستقر، لافتا إلى أن القاهرة لديها القدرة على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب.

واختتم مصطفى بكري، بأن تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بشأن الاقتصاد المصري مبشرة، مردفا: «إحنا في وضع اقتصادي صعب لكن قادرين نتخطاه".

وزير المالية مصطفى بكري الدكتور محمد معيط الوضع الاقتصادي الأزمة الاقتصادية

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