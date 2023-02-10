عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: يجب تشجيع صغار المربين وتذليل كل العقبات أمامهم لزيادة الإنتاج

صدى البلد

أكّد الإعلامي مصطفى بكري، أن أزمة أعلاف الدواجن بدأت في أواخر العام الماضي، واستمرت إلى 25 يناير 2023، لكنها شهدت انفراجة مؤخرا بعد الإفراج عن ذرة بقيمة 587.8 مليون دولار والإفراج فول الصويا بقيمة 515.8 مليون دولار.

أضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه تم الإفراج عن إضافات الأعلاف بـ50.2 مليون دولار، لافتا إلى أن الكمية التي جرى الإفراج عنها حتى 25 يناير 2023 هي 2291 ألف طن بقيمة 1.153.9 مليار دولار.

وبيّن مصطفى بكري، أنّ مكونات الأعلاف زادت بنسبة تكاد تصل إلى 100% وفقا للأسعار العالمية، مما أدى في السابق إلى قيام بعض مربي الكتاكيت إلى إعدامها، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.

وكشف مصطفى بكري، أنه رغم توفير الأعلاف ما زالت زيادة أسعار الدواجن مستمرة، وذلك يرجع إلى سببين، أولهما ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، حيث كان الطن بـ8 آلاف العام الماضي، والآن وصل سعره إلى 20 ألف جنيه.

وأردف مصطفى بكري أن السبب الثاني في ارتفاع أسعار الدواجن يعود بالطبع إلى جشع بعض التجار، لافتا إلى أن مصر تنتج 2.5 مليون فرخة يوميا.

تكلفة كيلو الفراخ

وألمح مصطفى بكري، إلى أن تكلفة كيلو الفراخ حاليا في المزرعة تتراوح من 51 إلى 56 جنيها، قبل هامش الربح، بينما من المفترض أن يكون سعر الكيلو مذبوحا بحوالي 75 جنيها، لكن أسعار الدواجن بالأسواق في ارتفاع مستمر حتى وصل الآن سعر الفرخة الواحدة إلى 200 جنيه تقريبا لوزن الـ2 كيلو وربع.

واقترح مصطفى بكري حلان للأزمة الحالية، وهما إما أن تشتري الحكومة الفراخ من المجازر وتطرحها في الأسواق بسعر مدعم بحيث يستلمها المواطن بسعر من 100 إلى 60 جنيها، وإما لو كان الإنتاج ضعيفا نستورد شاحنات من الخارج وبأسعار معقولة لفترة من الوقت خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وشدد مصطفى بكري على ضرورة تشجيع صغار المربين وتذليل كل العقبات أمامهم، لزيادة الإنتاج.

مصطفى بكري الحكومة قناة صدي البلد الفراخ فول الصويا الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

مش قد تيشيرت الزمالك امشي | انفعال محلل رياضي بعد مباراة بلوزداد

ترشيحاتنا

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

هذه أسباب تدمير الزمالك | ملك موسى في بث مباشر بعد مباراة بلوزداد

حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

صفقات الزمالك تتحدث عن نفسها| تعليق صادم من مهيب عبد الهادي بسبب بلوزداد

لافروف بعد جولة أفريقية: الغرب فشل في عزل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ