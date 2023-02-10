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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بمعهد البحوث الفلكية: اليابان أنفقت مليارات من أجل التنبؤ بحدوث الزلازل

الزلزال
الزلزال

قال صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية، إن تركيا وسوريا منطقتي زلازل وتعانى منها منذ القدم.

ونفى صلاح الحديدي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن يكون الدمار الذى وقع بسوريا وتركيا، نتيجة انفجار نووي، مؤكدًا أنا معهد البحوث يفرق جيدًا بين الزلازل الطبيعية والتفجيرات النووية.

زلزال تركيا وسوريا 

وأكد صلاح الحديدي أن قوة زلزال تركيا وسوريا كانت في عمقه الذي بلغ 17 كيلو، كما أن نوعية المباني التي سقطت غير مقاومة للزلازل وهذه من َضمن أسباب ارتفاع من زيادة نسبة الوفيات.

وأشار الحديدي إلى أن اليابان انفقت مليارات من أجل التنبؤ بحدوث الزلازل، كما جعلت  جميع الأبنية على " سوست" لمقاومة الهزات الأرضية.

وأوضح صلاح الحديدي أن هناك نماذج وأنماط متعددة للزلازل، وأحد هذه الأنماط هو المصحوب بالتوابع.

وأشار صلاح الحديدي إلى أن التنبؤ بالزلازل تكمن صعوبته في تحديد الوقت، ولكن هناك حلول في تقليل المخاطر عن طريق أجهزة الإنذار المبكر

سوريا مصطفى بكري زلزال اليابان انفجار الفلك

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