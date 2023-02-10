عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 18 شهرا فقط.. استقالة رئيسة وزراء مولدوفا |اعرف السبب

رئيسة وزراء مولدوفا
رئيسة وزراء مولدوفا

‏استقالت رئيسة وزراء مولدوفا الموالية للغرب، ‏‏ناتاليا جافريليتا،‏‏ بشكل غير متوقع اليوم الجمعة، وقد أرجعت السبب إلى سلسلة من الأزمات التي هزت فترة ولايتها التي استمرت 18 شهرا فقط.

‏وتكافح مولدوفا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها نحو 2.5 مليون نسمة على الحدود مع أوكرانيا ورومانيا وعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، للتعامل مع التضخم المتزايد وأزمة الطاقة وتدفق اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى الدولة الصغيرة الواقعة في أوروبا الشرقية بعد أن بدأت روسيا الحرب في أوكرانيا قبل عام. ‏

وكانت قد استدعت مولدوفا السفير الروسي لديها‏‏، قبل ساعات من استقالة رئيسة الوزراء، لإدانة أحدث الإجراءات والتصريحات غير الودية ضد مولدوفا، بعد أن عبر صاروخ روسي مجالها الجوي أثناء توجهه نحو أهداف في أوكرانيا، وكان هذا أحدث انتهاك روسي للمجال الجوي لمولدوفا، ‏‏حسبما أشارت صحيفة نيويورك تايمز‏‏.

استقالة رئيسة وزراء مولدوفا

وقالت رئيسة وزراء مولدوفا، في إعلانها استقالتها، إنه لم يتوقع أحد أن تتعامل حكومتها مع الكثير من الأزمات الناجمة عن الحرب البيت روسيا وأوكرانيا، وفقا ‏‏لوكالة أسوشيتد برس‏‏. ‏

‏وأضافت جافريليتا: «لقد توليت الحكومة بتفويض لمكافحة الفساد في وقت استولت فيه مخططات الفساد على جميع المؤسسات وشعر الأوليجارشيون بأنهم لا يمكن المساس بهم».‏

وأشارات إلى أننا واجهنا على الفور ابتزازا في مجال الطاقة، وأولئك الذين فعلوا ذلك كانوا يأملون في أن نستسلم، في إشارة على ما يبدو إلى تحرك روسيا للحد بشكل كبير ‏‏من شحنات الغاز الطبيعي‏‏ وخنق الإمدادات الأخرى إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.‏

بعد تحذيرات زيلينسكي .. روسيا تستهدف تدمير مولدوفا

الإنضمام للناتو لا يفيد.. نائب رئيس برلمان مولدوفا يصدم الحكومة لصالح روسيا

وكانت قد رشحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، التي انتخبت على وعد بتقريب البلاد من الاتحاد الأوروبي، مساعد الرئيس ووزير الداخلية السابق دورين ريسيان لتحل محل جافريليتا، وقد أعطته 15 يوما فقط لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها إلى البرلمان للتصويت عليها، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ‏

‏ومن جانبه، قال راسيان اليوم الجمعة، إن الحكومة الجديدة سيكون لها ثلاث أولويات، هم:  النظام والانضباط ، وحياة واقتصاد جديدين، والسلام والاستقرار، ‏‏حسبما ذكرت‏‏ رويترز.

وقد اشتدت التوترات المتزايدة بين روسيا ومولدوفا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، خاصة أن هناك قوات روسية متمركزة في ‏‏منطقة ترانسنيستريا‏‏ الانفصالية الشرقية المعترف بها دوليا كجزء من مولدوفا.

‏وفي العام الماضي، منحت مولدوفا وأوكرانيا ‏‏وضع مرشح‏‏ الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة نحو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.‏

مولدوفا رئيسة وزراء مولدوفا ‏‏ناتاليا جافريليتا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي روسيا استقالة رئيسة وزراء مولدوفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيسة وزراء مولدوفا تحضر مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل

مفوضية اللاجئين ترحب بقرار مولدوفا تفعيل الحماية المؤقتة للفارين من أوكرانيا

مولدوفا: لم ننضم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب مخاوف تتعلق بالطاقة

بعد قصف روسي .. مولدوفا : سقوط حطام صاروخ في الشَمال

ترشيحاتنا

المفتي: منهج الرسول لا يعرف التعارض بين النقل والعقل

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

تطور كبير بجراحة القلب والصدر في مجمع الجلاء الطبي.. فيديو

هل عملية تجسس؟.. أمريكا تسقط جسما مجهولا وتغلق الأجواء في ألاسكا

جاي أفرح.. حقيقة حصول عمر كمال على رقم خرافي مقابل حفل ليبيا

استغاثات من تحت الأنقاض.. أحد أفراد الدفاع المدني بسوريا يروي تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ