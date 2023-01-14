عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف روسي .. مولدوفا : سقوط حطام صاروخ في الشَمال

حطام صاروخ في مولدوفا
حطام صاروخ في مولدوفا

أعلنت وزارة الداخلية في مولدوفا، عن العثور على حطام صاروخ سقطت في شمال البلاد.

وقالت الوزارة إنه في أعقاب القصف الروسي المكثف لأوكرانيا، اكتشفت دورية من شرطة الحدود، عصر اليوم السبت، في منطقة قطاع لارجا الحدودي، بقايا صاروخ، مصدره الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تنفيذ خطة الطوارئ وكثفت الشرطة عدد دورياتها في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، مع مراقبة المجال الجوي والشريط الأخضر للحدود مع أوكرانيا.

ولفتت إلى أنه بمجرد اكتشاف بقايا الصاروخ، تم اتخاذ الإجراء لحماية المنطقة على الفور وتم إخطار خدمة الطوارئ 112.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

ترشيحاتنا

تراجع رفاق صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأهلي يعلن عن الراعي الرابع في مؤتمر صحفي غدًا

حافز إضافي | رئيس الوزراء يزف بشرى للفلاحين .. فيديو

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ