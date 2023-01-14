بعد قصف روسي .. مولدوفا : سقوط حطام صاروخ في الشَمال

أعلنت وزارة الداخلية في مولدوفا، عن العثور على حطام صاروخ سقطت في شمال البلاد.

وقالت الوزارة إنه في أعقاب القصف الروسي المكثف لأوكرانيا، اكتشفت دورية من شرطة الحدود، عصر اليوم السبت، في منطقة قطاع لارجا الحدودي، بقايا صاروخ، مصدره الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تنفيذ خطة الطوارئ وكثفت الشرطة عدد دورياتها في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، مع مراقبة المجال الجوي والشريط الأخضر للحدود مع أوكرانيا.

ولفتت إلى أنه بمجرد اكتشاف بقايا الصاروخ، تم اتخاذ الإجراء لحماية المنطقة على الفور وتم إخطار خدمة الطوارئ 112.