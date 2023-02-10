تحذير.. الضغوط والمشاكل الأسرية تهدد أطفالك| فيديو

قال الدكتور محمد عزت أستاذ الأمراض النفسية بقصر العيني، إن الجينات والعوامل الوراثية لها دور كبير في الأمراض النفسية بجانب الضغوط النفسية والمشاكل الأسرية التي تقابل الإنسان في حياته.

وأضاف محمد عزت، خلال لقائه ببرنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حسام موافى أن الطبيب النفسي معرض للمرض النفسي في حاله تخزينه طاقة سلبية بداخله ناتجه عن سماع مرضاه، ولتفادي هذه المشكلة، يجب عليه ممارسة الرياضة والتواصل مع أحد زملائه إذا أصيب بضغوط كبيرة لم يستطع التخلص منها.

الوالدين

ونصح الوالدين، بتربية الأطفال في جو أسري هادئ والاتفاق على طريقة سليمة في التربية، لأن الضغوط والمشاكل الأسرية تجعل الطفل مريض نفسي في الكبر.

وأكد أن مهارات التواصل مع الآخرين والرياضة تجعل الإنسان أقل عرضة للمرض النفسي، ونصح بمعرفة ومصادقة الأشخاص الذين يعطون طاقة إيجابية.