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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر: أرسلنا أكثر من 100 طن مساعدات إغاثية في سوريا.. فيديو

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر أرسل أكثر من 100 طن مساعدات إغاثية في سوريا، موضحًا: "مستمرون في إرسال الدعم، لأن الاحتياجات هناك كبيرة، والإغاثات تشمل المواد الأولية مثل البطاطين والمراتب والخيام والملايات والمستلزمات الطبية وشنط الإسعافات الأولية".

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الهلال الأحمر المصري يكشف تفاصيل إرسال مساعدات لإغاثة منكوبي زلزال سوريا

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رسالة خاصة من الهلال الأحمر المصري لـ تامر حسني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عايش" الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نرسل أيضا حقائب النظافة الشخصية والكمامات والكحول التي تحتاجها مستشفيات، مستمرون في الدعم، لأن هناك جسراً جوياً مستمراً، هناك أزمة مركبة، ما بين الزلزال وتوابع أزمة كورونا".

 

وتابع: "نسعى إلى التعامل مع الأزمة بحرفية شديدة، وبخاصة أنها لن تستغرق يوما وليلة، ولكني أتوقع أن تستمر لمدة شهور، بعدها سيأتي الدور على الدعم النفسي لمن خسروا الأرواح فقدوا عائلهم الوحيد، وأعتقد أنّ مثل هذه الأمور سيستغرق وقتا طويلا بعض الشيء".


 

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