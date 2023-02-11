عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يتابع فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية فى نسخته الثانية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فعاليات اليوم الأول من "هاكاثون الحكومة الذكية" وحرص على إجراء جولة تفقدية بهدف التحاور والنقاش مع الطلاب والاستماع إلى أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إقامة "هاكاثون الحكومة الذكية" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

جامعة بنها تعلن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في «هاكاثون الحكومة الذكية»


رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور شادي المشد منسق عام الهاكاثون، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.    يشار إلى أن جامعة بنها تقيم "هاكاثون الحكومة الذكية"، تحت رعاية رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، ويتنافس خلال المرحلة النهائية 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حيث تشارك جامعة بنها بأربع فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة السويس، و معاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.
وتشارك هذه الفرق بأفكارهم ومشاريعهم في أربع عشر موضوع رئيسي أو مسار تمثلهم المسابقة وهي: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.
وتستمر الفعاليات النهائية للمسابقة على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 70 ألف جنيه كما تقدم "أمازون ويب سيرفسز" خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24,5 ألف دولار.
وجدير بالذكر أن جامعة بنها أطلقت النسخة الأولى للهاكاثون في مارس ٢٠٢٢ الماضي بعنوان " المدن الذكية " بمشاركة 50 جامعة حكومية ،وأهلية ، وخاصة ، ونظراَ للنجاح الباهر الذي حققه الهاكاثون الأول تم إطلاق الهاكاثون الثاني بعنوان الحكومة الذكية.

جامعة بنها وزارة التعليم العالى التحول الرقمي التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

قرار عاجل بتأييد السجن المشدد 6 سنوات لـ مودة الأدهم

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يستقبل الفرق المشاركة في هاكاثون الحكومة الذكية

مراكز متقدمة لطلاب جامعة بنها الأهلية فى أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد الامتحانات بكلية الطب البيطرى

ترشيحاتنا

هل يجب على المرأة انتظار إقامة الصلاة في المسجد؟.. دار الإفتاء ترد

كشفت عن دخل خرافي.. ماذا تريد زينة من أحمد عز في دعواها الجديدة

لقطات تأسر القلوب.. شاهد| ناسا تنشر صور الأقمار الصناعية للأهرامات

زلزال تركيا | انتشال رضيع حيا قضى 128 ساعة تحت الأنقاض

وزير الخارجية: إثيوبيا تماطل في مسألة التوصل إلى إطار ملزم بشأن سد النهضة

زيادة أسعار سيارات مبادرة الإحلال .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

مع تقلبات الجو.. نصائح لكبار السن والأطفال في الطقس البارد

كارثة.. التعرض المستمر لعوادم السيارات يعرضك لمرض في المخ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

فيديو

ولا دريان بحاجة.. حلمى بكر يوجه رسالة شديدة اللهجة للمسيئين له

مد إيده.. فنانات واجهن التحرش بهذه الطريقة.. فيديو جراف

صدمة للأهل والأصدقاء.. وفاة عريس داخل القاعة تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ