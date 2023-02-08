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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تعلن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في «هاكاثون الحكومة الذكية»

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في "هاكاثون الحكومة الذكية"، المقام في جامعة بنها، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة “أمازون ويب سيرفيس”. 

وأوضحت الجامعة أن الفرق المتأهلة عددها 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، حيث تشارك جامعة بنها بأربع فرق، فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة السويس، ومعاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.

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وتم فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة يوم 16 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 7 يناير من العام الجاري، حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 254 فريقا يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وبعد مسابقات وتصفيات أولية، نجح 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون، حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 14 موضوعا رئيسيا أو مسارا تمثلها المسابقة.

وعن أهمية هذه المسارات، فقد أوضح الدكتور جمال سوسة  رئيس جامعة بنها، أن هذه المسارات تتكامل بغرض المساهمة في انتقال مصر إلى مفهوم "الحكومة الذكية" من خلال استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة التي تخدم المبادرات التي تتخذها الحكومة لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها ووظائفها، أيضًا المساهمة في الوصول إلى "الديمقراطية الذكية" من خلال المشاريع البرامجية التي تستهدف تطبيق استطلاعات الرأي والمشاركة الديمقراطية بشأن القرارات المختلفة كذلك تعزيز الشفافية والثقة الإلكترونية بجانب المساهمة في الوصول إلى مفهوم "الحوكمة الذكية" من خلال بناء القدرة على تطبيق التقنيات الرقمية والأنشطة الذكية في معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

وقال إن جميع المسارات في "هاكاثون الحكومة الذكية" تتكامل للوصول للهدف، وهو تطبيق مفهوم "الحكومة الذكية"، وهذه المسارات تشمل: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون الحكومة الذكية" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية. 

وأكد توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات النهائية للمسابقة تستمر على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة، وتقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 70 ألف جنيه، كما تقدم "أمازون ويب سيرفسز" خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24.5 ألف دولار.

وسبق أن أقامت جامعة بنها العام الماضي "هاكاثون المدن الذكية"، الذي كان بمثابة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة متخصص في موضوع المدن الذكية. 

وقد نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة “أمازون ويب سيرفيس” في مارس 2022.

وجاءت محاوره لتشمل المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل/المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس/الجامعات الذكية. 

وشارك في "هاكاثون المدن الذكية" 478 فريقا يمثلون 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية، ثم تأهل للمرحلة النهائية 40 فريقا يمثلون 25 جامعة مصرية، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير، لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون الحكومة الذكية".

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