إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق "طنطا - المحلة".. صور

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بسبب السرعة الزائدة بطريق “ المحلة _ طنطا ” أمام مدخل قرية الهياتم بمحافظة الغربية تزامنا مع ظروف أحوال الطقس والتقلبات الجوية.

كما أفادت تقارير الطبية للحالات المصابين ما بين كدمات وجروح وحالات خطرة كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث المذكور .

هرعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير فرقة المحلة وعدد من القيادات التنفيذية إلي موقع الحادث وتم نقل نحو 12 مصابا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام.



كما باشرت الأجهزة التنفيذية والأمنية تطورات الحادث وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق الفرعي تيسيرا لحركة النقل والمواصلات التي تعطلت بسبب الحادث الناتج عن السرعة الزائده تزامنا مع سوء أحوال الطقس.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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