الولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن اتفاقية للتعاون الدفاعي مع بابوا غينيا الجديدة

عقدت الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة مفاوضات في ولاية هاواي الأمريكية، لمناقشة اتفاقية للتعاون الدفاعي ستعمل على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين .

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم السبت أن الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة عقدتا مفاوضات خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير في هونولولو، بهاواي لمناقشة اتفاقية التعاون الدفاعي، التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني بين بلدينا، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي.

وتابع البيان إن المفاوضات، بقيادة المفاوض الرئيسي للولايات المتحدة، ليندا سبيخت، من وزارة الخارجية الأمريكية، والمفاوض الرئيسي لبابوا غينيا الجديدة، إلياس ووهينجو، من وزارة خارجية بابوا غينيا الجديدة، أحرزا تقدما كبيرا في نص اتفاقية التعاون الدفاعي بشأن الفهم المتبادل للقضايا الأساسية.

وأوضح البيان أنه عند الانتهاء والتوقيع -على الاتفاقية، ستكون اتفاقية التعاون المباشر بين الولايات المتحدة وبابوا نيو غينيا هي إطار العمل التأسيسي الذي ستعمل الدولتان في إطاره على تعزيز التعاون الأمني وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين قدرة قوة دفاع بابوا غينيا الجديدة ، وزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.