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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء المحاضرات بـ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة الأسبوع المقبل ..تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مواعيد بداية المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت هريدي أنه قد تقرر تخصيص الأسبوع الأول للإرشاد الأكاديمي بدءا من يوم السبت الموافق 11 فبراير وحتي يوم الخميس 16 فبراير، علي أن تبدأ محاضرات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 18 فبراير. 

وأشارت عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أنه قد تم نشر جدول لقاءات وورش مكتب الإرشاد الاكاديمى لكل الطلاب بجميع البرامج بالكلية، وذلك لتوضيح كيفية التسجيل واختيار المقررات الاختيارية بموقع الإرشاد الأكاديمي للفصل الثاني.

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انطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة ، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

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