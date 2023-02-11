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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عظام ميت.. أحمد يونس يحكي قصة رعب حقيقة حدثت في مصر |اعرف تفاصيلها

الإذاعي أحمد يونس
الإذاعي أحمد يونس

حلّ الإذاعى  أحمد يونس ضيفًا على برنامج “مساء دى إم سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، كاشفًا عن بعض قصص الرعب الحقيقية. 

وقال “يونس”، إنه ذات مرة كان يحكى قصة رعب حدثت فى إحدى الدول العربية، وبعدها بفترة قابلته سيدة مصرية وأكدت له أنها تمر بنفس قصة الرعب التى حكاها. 

وأوضح يونس قائلا: "الست قالتلى إن أولادها كانوا بيموتوا بعد الولادة، فشخص قال لها: هاتى عظام ميت وحطيها فى الغربال مع المولود الجديد.. ودا حصل بالفعل".

عظام شخص ميت

وتابع يونس نقلًا عن السيدة: "أنها بالفعل أحضرت عظام شخص ميت، ورمل من مقبرتة ووضعته مع طفلها".

وأضاف يونس قائلاً: "السيدة أكدت لى أنها بعد ما عملت كدة فيه شخص غريب وشكلة غريب فضل لمدة شهر كل يوم يخبط على الباب ويقول لها: «ارحمينى رجعى اللى خدتيه منى».

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