أسقطته طائرة أمريكية.. الدفاع الكندية تكشف تفاصيل جسم مجهول اخترق أجواءها

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الأحد، أن الجسم المجهول الذي أسقطته الطائرة المقاتلة الأمريكية الذي اخترق المجال الجوي الكندي كان جسمًا أسطوانيًا صغيرًا.

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية: "أسقطنا الجسم المجهول على بعد 100 ميل من حدودنا مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة التكهن بمنشأ الجسم المجهول.

كما أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية جزءًا من المجال الجوي في مونتانا نظرًا لأنشطة تتعلق بوزارة الدفاع بعد رصد جسم مجهول يطير على ارتفاعات عالية فوق الأجواء الكندية، والذي تعاملت معه الطائرات الأمريكية وأسقطته بواسطة طائرات مقاتله من طراز F-22.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أنها رصدت جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية قبل وقت قصير من إعلان كندا أن الجيش الأمريكي أسقطه.

وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية "نوراد" في بيان، أنها حددت جسما مجهولا كان يطير على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وقال البيان: "تعمل طائرات عسكرية حاليا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية"، كما تؤكد "نوراد" أنها رصدا جسمها مجهولا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وأضاف البيان: "لا يمكننا مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة في هذا الوقت، ولكن تجري قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية عمليات مستمرة ومتفرقة في الدفاع عن أمريكا الشمالية عبر واحدة أو جميع مناطق القيادة الثلاث".‏