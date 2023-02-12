إسقاط جسم مجهول.. ماذا يحدث في أجواء الولايات المتحدة؟| القصة كاملة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن رصد خلل في الرادار وعدم العثور على أي جسم مجهول فوق ولاية مونتانا الأمريكية.

وقبل ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، غلق جزءا من المجال الجوي لولاية مونتانا بسبب أنشطة لوزارة الدفاع لم تحددها.

الأمر الذي لم يأخذ وقتا طويلة ثم أعلنت إدارة الطيارات الفيدرالية أيضا إعادة فتح المجال الجوي في مونتانا بعد إغلاقه دعمًا لأنشطة وزارة الدفاع.

أكتشاف جسم مجهول في كندا

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أنها رصدت جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية قبل وقت قصير من إعلان كندا أن الجيش الأمريكي أسقطه.

وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية "نوراد" في بيان، أنها حددت جسما مجهولا كان يطير على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وقال البيان: "تعمل طائرات عسكرية حاليا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية"، كما تؤكد "نوراد" أنها رصدا جسمها مجهولا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وأضاف البيان: "لا يمكننا مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة في هذا الوقت، ولكن تجري قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية عمليات مستمرة ومتفرقة في الدفاع عن أمريكا الشمالية عبر واحدة أو جميع مناطق القيادة الثلاث".‏

وقال متحدث باسم قيادة دفاع الفضاء، إن القيادة تراقب جسما مجهول الهوية طائرا فوق أجواء شمال كندا"، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول موقع محدد أو بلد المنشأ.

بعد ذلك بوقت قصير، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الجسم قد أسقط، قائلا عبر تويتر: "‏أمرت بإسقاط الجسم الجهول الذي أنتهك المجال الجوي الكندي"، لافتا إلى أنه تم إسقاط الجسم المجهول بواسطة طائرة أمريكية من طراز F-22.‏

وأضاف ترودو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن القوات الكندية ستنتشل وتحلل حطام الجسم.‏

الولايات المتحدة تسقط الجسم المهجول

من جانيها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى إذنًا بإسقاط الجسم المجهول فوق كندا.

وأضاف البنتاجون في بيان، أن طائرة مقاتلة عسكرية من طراز F-22 أسقطت الجسم المجهول فوق كندا باستخدام صاروخ AIM-9X.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيعمل مع السلطات الكندية لمعرفة مزيد من المعلومات عن الجسم المجهول بعد إسقاطه.

كما أعلنت أيضا وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أن الجسم المجهول الذي أسقطته الطائرة المقاتلة الأمريكية الذي اخترق المجال الجوي الكندي كان جسمًا أسطوانيًا صغيرًا.

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية: "أسقطنا الجسم المجهول على بعد 100 ميل من حدودنا مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة التكهن بمنشأ الجسم المجهول.