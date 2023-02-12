عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لثالث مرة.. أمريكا تسقط جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية

الطائرة الأمريكية
الطائرة الأمريكية F-22

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أنها رصدت جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية قبل وقت قصير من إعلان كندا أن الجيش الأمريكي أسقطه.

وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية "نوراد" في بيان، أنها حددت جسما مجهولا كان يطير على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وقال البيان: "تعمل طائرات عسكرية حاليا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية"، كما تؤكد "نوراد" أنها رصدا جسمها مجهولا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.‏

‏وأضاف البيان: "لا يمكننا مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة في هذا الوقت، ولكن تجري قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية عمليات مستمرة ومتفرقة في الدفاع عن أمريكا الشمالية عبر واحدة أو جميع مناطق القيادة الثلاث".‏

وقال متحدث باسم قيادة دفاع الفضاء، إن القيادة تراقب جسما مجهول الهوية طائرا فوق أجواء شمال كندا"، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول موقع محدد أو بلد المنشأ.

الولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن اتفاقية للتعاون الدفاعي مع بابوا غينيا الجديدة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار اعتقال ناشط أذري وتدعو لإطلاق سراحه

‏بعد ذلك بوقت قصير، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الجسم قد أسقط، قائلا عبر تويتر: "‏أمرت بإسقاط الجسم الكجهول الذي أنتهك المجال الجوي الكندي"، لافتا إلى أنه تم إسقاط الجسم المجهول بواسطة  ت طائرة أمريكية من طراز F-22.‏

وأضاف ترودو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن القوات الكندية ستنتشل وتحلل حطام الجسم.‏

وعلى الجانب الآخر، ‏قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى إذنًا بإسقاط الجسم المجهول فوق كندا.

وأضاف البنتاجون في بيان، أن طائرة مقاتلة عسكرية من طراز F-22 أسقطت الجسم المجهول فوق كندا باستخدام صاروخ AIM-9X.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيعمل مع السلطات الكندية لمعرفة مزيد من المعلومات عن الجسم المجهول بعد إسقاطه.

الولايات المتحدة الأجواء الكندية قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية كندا الجيش الأمريكي جسمها مجهولا أمريكا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن اتفاقية للتعاون الدفاعي مع بابوا غينيا الجديدة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار اعتقال ناشط أذري وتدعو لإطلاق سراحه

في حجم سيارة صغيرة.. البنتاجون: إسقاط جسم مجهول حلق عاليا فوق ألاسكا

بعد إسقاط جسم مجهول.. بيان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

قدموا المساعدات.. بيان هام من الولايات المتحدة بشأن العقوبات على سوريا

مفاجأة .. سيناتور أمريكي يلمح إلى تورط الولايات المتحدة في تفجير نورد ستريم

ترشيحاتنا

جدو عن فرصة محمد شريف المهدرة ضد فلامنجو: الأهلي محتاج مهاجم

وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-2-2023

مع عودة الطلاب للجامعات.. موعد انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

بورشه تتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ