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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يرحم أحد.. زلزال تركيا يؤثر علي حضانة أطفال حديثي الولادة.. صور

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو يظهر فيه قوة الزلزال المدمر في تركيا.

وأورد في الفيديو حضانة أطفال بإحدي المستشفيات في غازي عنتاب، وظهر اهتزاز أسرة الأطفال بشكل ملحوظ، ما أثار ذعر الممرضات اللاتي ركضن إلي الاطفال وثبتوا الأسرة.

قلة الأسمنت والحديد.. تركيا تحقق في أسباب سقوط المباني جراء الزلزال

الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد القتلى جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 60 ألف شخص

وكانت قد أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الأحد، أن المسؤولين سيقومون بتحقيق عن المباني التي تدمرت بسبب الزلزال.

وجاءت في الصحيفة :"دمر زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر آلاف المباني في 10 مدن، على الرغم من بقاء المباني المحيطة بها قائمة ، فقد تمت متابعة المسؤولين عن المباني التي دمرت بسبب فقدان الأسمنت والحديد أو سوء التطبيق".

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