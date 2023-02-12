لم يرحم أحد.. زلزال تركيا يؤثر علي حضانة أطفال حديثي الولادة.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو يظهر فيه قوة الزلزال المدمر في تركيا.

وأورد في الفيديو حضانة أطفال بإحدي المستشفيات في غازي عنتاب، وظهر اهتزاز أسرة الأطفال بشكل ملحوظ، ما أثار ذعر الممرضات اللاتي ركضن إلي الاطفال وثبتوا الأسرة.

وكانت قد أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الأحد، أن المسؤولين سيقومون بتحقيق عن المباني التي تدمرت بسبب الزلزال.

وجاءت في الصحيفة :"دمر زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر آلاف المباني في 10 مدن، على الرغم من بقاء المباني المحيطة بها قائمة ، فقد تمت متابعة المسؤولين عن المباني التي دمرت بسبب فقدان الأسمنت والحديد أو سوء التطبيق".