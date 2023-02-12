أبو مازن: نتعرض لأكبر عملية تزوير للتاريخ في الوقت الحالي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ إننا نتعرض في الوقت الحالي لأكبر عملية تزوير للتاريخ في وطننا العربي كما تعرضنا لذلك من قبل.

وأضاف محمود عباس ، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر دعم القدس بجامعة الدول العربية، أن الاسرائيليون قالوا إن فلسطين هي ملك لنا لأنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وعلق متسائلا : هل كانت فلسطين أرضا بلا شعب كما يزعمون؟.

وأوضح أبو مازن، أنهم أرادوا أن تكون أرضنا بلا شعب حتى يقوموا بتهجير أهلها و لإرتكاب جرائم القتل والمذابح التي يرتكبونها في حق الشعب الفلسطيني بعد ما كانت المدن الفلسطينيه زاهيه بالحياة وبشعبها من أيام الكنعانيين فقاموا بالاستيلاء عليها.

وتابع أنه مهما طال أمد الكذب والتزوير سيظهر الحق ؛ مضيفا أن قد قام مخرج اسرائيلي في هذه الأيام بالاعتماد على كاتب اسرائيلي في انتاج فيلم وثائقي وشهادات حيه على واحدة من هذه المذابح التي فعلوها بالفلسطينيين عام 1948 وما بعدها وهي مذبحة التنطورة والتي تقع جنوب مدينه حيفا واعدمت فيها قوات الإحتلال ما يقرب من 200 انسان فلسطيني من الرجال والنساء والاطفال وقامت بتهجير مواطنين القريه قبل تدميرها.