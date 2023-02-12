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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الضحية الثامنة.. إقالة مدرب جديد بالدوري الإنجليزي

ناثان جونز
ناثان جونز

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، إقالة ناثان جونز، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيان رسمي: "يمكن أن يؤكد نادي ساوثهامبتون إنهاء تعاقده مع المدير الفني ناثان جونز".

وأضاف بيان ساوثهامبتون: "سيتولى قائد الفريق الأول روبين سيليس مسئولية التدريب وإعداد الفريق قبل مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد تشيلسي".

وجاءت إقالة ناثان جونز بعد نحو 3 أشهر فقط من توليه مهمة تدريب ساوثهامبتون، خلفا لـ رالف هاسنهوتل.

وتعد إقالة ناثان جونز الإقالة الثامنة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسبب سوء النتائج، بعد كل من سكوت باركر (بورنموث)، وتوماس توخيل (تشيلسي)، وبرونو لاج (وولفرهامبتون)، وستيفين جيرارد (أستون فيلا)، ورالف هاسنهوتل (ساوثهامبتون)،  وفرانك لامبارد (إيفرتون)، وجيسي مارش (ليدز يونايتد).

ساوثهامبتون ساوثهامبتون الإنجليزي ناثان جونز روبين سيليس رالف هاسنهوتل توخيل

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