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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

5 أشخاص فقط سيحضرون
5 أشخاص فقط سيحضرون لحظة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

من هم الذين يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف داخل السجن؟ بعدما قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة وتأييد حكم إعدام محمد عادل. 

إعدام قاتل نيرة أشرف

لحظة اعدام قاتل نيرة اشرف يحضرها 5 أشخاص كما نص المشرع في المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ليتركز البحث بعد صدور الحكم على عبارة "لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف"، و"لحظة إعدام محمد عادل" رغم عدم تنفيذ عقوبة إعدامه حتى الآن. 

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للمزيد حول حكم /إعدام قاتل نيرة أشرف ومن يحضر لحظة الإعدام بأحد السجون شاهد الفيديوجراف التالي:

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