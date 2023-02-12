وزيرة الثقافة تشهد انطلاق أعمال تطوير المرحلة الأولي لمقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقهما الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بالإسكندرية، والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية أعمال تطوير وإنشاء المرحلة الأولي من فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، بمنطقة لوران.

وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان أن أعمال المرحلة الأولى من المشروع تشمل بدروم أرضى، وخمسة أدوار علوية تشمل قاعات دراسيه وقاعات تدريب وقاعة سينما ومسرح، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي من الإنشاءات طبقا للمخطط الزمني للمشروع في ١ يوليو ٢٠٢٣ ، والبدء علي الفور في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل أربعة أدوار علوية ، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المبني بالكامل في الموعد الزمني لمخطط لانتهاء المشروع في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤.

وأكد محافظ الإسكندرية علي تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات وتسهيل كافة العقبات، وأشاد محافظ الإسكندرية بالتصميم الهندسي للمبني وأنه تم مراعاة أن يكون المبني بالكامل صديق للبيئة.