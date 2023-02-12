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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حقيقة توقع زلزال في مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح تفاصيل مهمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة حدوث زلزال جديد في مصر،  مشيرا الى أن آخر هزة أرضية رصدت من محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد كانت في الساعة الواحدة ظهرًا بنفس مكان زلزال تركيا المدمر.
 

وأضاف الهادي ، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأحد ، أنه قد يصل زلزال تركيا وسوريا المدمر إلى المئات ويستمر إلى أيام، مشيرًا إلى أنه بعيد عن مصر وإن حدث في مصر لن يكون بقوة كبيرة.

وتابع : "هناك دراسات تجري ما بعد حدوث الزلزال ترصد مدى تحرك القشرة الأرضية، وتعمل هذه الدراسات على رصد تحرك الأرض بعيدًا عن نقطة الزلازل أو الفالق نتيجة الهزة الأرضية" نافيا دخول مصر فى الحزام الزلازل على الاطلاق. 

وأكمل :"الوقت لا يزال مبكرًا على دراسة ورصد تحرك الأراضي التركية نتيجة الزلازل، مبينًا أن بعض مراكز دراسات الزلازل أجرت دراسات أولوية وكشفت عن وجود تحرك بنسبة 2 متر في القشرة الأرضية لتركيا نحو الغرب".

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