أخبار السيارات.. لوحات سيارات مميزة شوف اسمك فيها.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مبادرة الإحلال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تلقى اللوحات المعدنية المميزة إقبالا كبيرا من محبي عالم السيارات، حيث يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، باقة من هذه اللوحات، خلال الفترة الحالية وحتى يوم 14 فبراير من العام الجاري 2023.

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، عن شرط جديد للحاجزين الجُدد للاستفادة من سيارات مبادرة الإحلال .

تشهد القاهرة وعددا كبيرا من المحافظات الشمالية للبلاد حالة من الطقس غير المستقر ، مما ادى الى انخفاض كبير فى درجات الحرارة ، وفرص كبيرة لسقوط الامطار وبالاخص على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات الهاتشباك، التي تحظى بإقبال كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تتضمنه من ابعاد هيكلية متقاربة، إلى جانب سهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

وتقدم الفئة الثانية "اوتوماتيك" موديل 2023 والتي سنتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية بلغت 403.375 ألف جنيه بدلاً من 338 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة جديدة بنسبة وصلت إلى 65.375 ألف جنيه.

ارتفعت من جديد القائمة السعرية الخاصة بإصدارات شركة ميتسوبيشي المطروحة داخل السوق المصري، وشهدت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه.

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية نسختين من اصداراتها داخل مبادرة الاحلال، ومنها السيارة النترا HD التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 107 آلاف و 125 ألف جنيه.

استطاعت السيارات الكهربائية أن تعزز من تواجدها داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تتضمنه من قدرات فنية عالية، إلى جانب السعي وراء توفير مناخ افضل خالي من ملوثات الكربون والانبعاثات الضارة، كما تتميز السيارات الكهربائية ايضا بتوفير نفقات الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب تقليل جزء كبير من مصاريف الصيانة.