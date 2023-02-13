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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. لوحات سيارات مميزة شوف اسمك فيها.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مبادرة الإحلال

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

على وعمر وسيف.. لوحات سيارات مميزة شوف اسمك فيها.. تفاصيل وأسعار

تلقى اللوحات المعدنية المميزة إقبالا كبيرا من محبي عالم السيارات، حيث يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، باقة من هذه اللوحات، خلال الفترة الحالية وحتى يوم 14 فبراير من العام الجاري 2023.

 

آخر نداء للمشتركين.. شرط جديد للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، عن شرط جديد للحاجزين الجُدد للاستفادة من سيارات مبادرة الإحلال .

 

الأرصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

تشهد القاهرة وعددا كبيرا من المحافظات الشمالية للبلاد حالة من الطقس غير المستقر ، مما ادى الى انخفاض كبير فى درجات الحرارة ، وفرص كبيرة لسقوط الامطار وبالاخص على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.

 

5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 299 ألف جنيه.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات الهاتشباك، التي تحظى بإقبال كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تتضمنه من ابعاد هيكلية متقاربة، إلى جانب سهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

 

وصلت كام؟ أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 في مبادرة الإحلال

وتقدم الفئة الثانية "اوتوماتيك" موديل 2023 والتي سنتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية بلغت 403.375 ألف جنيه بدلاً من 338 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة جديدة بنسبة وصلت إلى  65.375 ألف جنيه.

 

50 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

ارتفعت من جديد القائمة السعرية الخاصة بإصدارات شركة ميتسوبيشي المطروحة داخل السوق المصري، وشهدت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه.

 

السعر الجديد لـ هيونداي النترا HD في مبادرة الاحلال .. تفاصيل

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية نسختين من اصداراتها داخل مبادرة الاحلال، ومنها السيارة النترا HD التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 107 آلاف و 125 ألف جنيه.

 

فولكس فاجن في الصدارة.. الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية بمصر

استطاعت السيارات الكهربائية أن تعزز من تواجدها داخل الاسواق  العالمية والعربية، لما تتضمنه من قدرات فنية عالية، إلى جانب السعي وراء توفير مناخ افضل خالي من ملوثات الكربون والانبعاثات الضارة، كما تتميز السيارات الكهربائية ايضا بتوفير نفقات الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب تقليل جزء كبير من مصاريف الصيانة.

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