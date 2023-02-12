وزيرة الخزانة الامريكية تقترح حلا لتجنب ركود اقتصاد الولايات المتحدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها ترى طريقًا لتجنب الركود في الولايات المتحدة ، حيث ينخفض ​​التضخم بشكل كبير ويظل الاقتصاد قويًا ، نظرًا لقوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأخبرت يلين برنامج Good Morning America الذي يبث على ABC: 'ليس لديك ركود عندما يكون لديك 500000 وظيفة وأقل معدل بطالة منذ أكثر من 50 عامًا'.

واضافت 'ما أراه هو مسار يتراجع فيه التضخم بشكل كبير ويظل الاقتصاد قويا.'

وقالت يلين إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ، لكنه انخفض خلال الأشهر الستة الماضية ويمكن أن ينخفض ​​بشكل كبير في ضوء الإجراءات التي اعتمدتها إدارة بايدن ، بما في ذلك خطوات لخفض تكلفة البنزين والأدوية.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن نمو الوظائف قد تسارع بشكل حاد في يناير ، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 53 عامًا ونصف عند 3.4٪.

وأدت قوة التوظيف ، التي حدثت على الرغم من تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا ، إلى انخفاض توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان على وشك إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا.

وأخبرت يلين شبكة ABC أن خفض التضخم يظل أولوية بايدن القصوى ، لكن الاقتصاد الأمريكي أثبت 'قوته ومرونته'.

وقالت إن ثلاثة تشريعات منفصلة - قانون خفض التضخم ، وقانون CHIPS وقانون البنية التحتية الضخم - ستساعد جميعها في خفض التضخم ، إلى جانب فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي.

ودعت يلين الكونجرس إلى رفع سقف الديون الأمريكية ، محذرة من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى 'كارثة اقتصادية ومالية'.

واضافت “في حين أننا في بعض الأحيان نتحدث عن الأمر ، فهذا شيء اعترف به الكونجرس دائمًا على أنه مسؤوليته ويجب أن يفعله مرة أخرى”

وضربت الحكومة الأمريكية سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار الشهر الماضي ، مما دفع وزارة الخزانة إلى التحذير من أنها قد لا تكون قادرة على تجنب التخلف عن السداد في أوائل يونيو.

والتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن رفع حد الدين واتفقا على الاجتماع مرة أخرى ، لكن الأزمة تسببت في اضطراب الأسواق.