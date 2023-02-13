آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

يقدم موقع صدي البلد، خدمة معرفة أسعار المنتجات الداجنة، والتي انخفضت أسعارها اليوم في مصر، بعد موجه غلاء الفترة الماضية، بقيمة تتراوح كم 3 الي 5 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه.

وذلك بالتزامن مع توقعات تراجع سعر الكيلو 20 جنيها خلال أيام، بسبب الافراج عن الاعلاف و اكتمال دورات تربيه الدواجن بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء

يبدأ السعر من 73 جنيها وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدى

يبدأ السعر من 94 : 100 جنيها للكيلو

سعر الفراخ الأمهات البيضاء

يبدأ السعر من 65 : 67 جنيهًا للكيلو

سعر الأوراك

يبدأ السعر من 80 : 85 جنيها للكيلو

سعر البانيه

يبدأ السعر من 160 : 180 جنيها للكيلو

اسعار الفراخ

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 110 : 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض 105 : 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر البيض البلدي بين 120 : 124 جنيها للكرتونة للمستهلك حسب المنطقة.

أسعارالكتاكيت اليوم فى السوق

كتكوت أبيض: 22.5 : 23 جنيها.

كتكوت ساسو: 15 : 17 جنيها.