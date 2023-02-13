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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

يقدم موقع صدي البلد، خدمة معرفة أسعار المنتجات الداجنة، والتي انخفضت أسعارها اليوم في مصر، بعد موجه غلاء الفترة الماضية، بقيمة تتراوح كم 3 الي 5 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه.

وذلك بالتزامن مع توقعات تراجع سعر الكيلو 20 جنيها خلال أيام، بسبب الافراج عن الاعلاف و اكتمال دورات تربيه الدواجن بالمزارع.

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أسعار الفراخ البيضاء 

 يبدأ السعر من 73 جنيها وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدى

يبدأ السعر من 94 : 100 جنيها للكيلو

سعر الفراخ الأمهات البيضاء

يبدأ السعر من 65 : 67 جنيهًا للكيلو

سعر الأوراك

يبدأ السعر من  80 : 85 جنيها للكيلو

سعر البانيه

 يبدأ السعر من 160 : 180 جنيها للكيلو

 

اسعار الفراخ

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم  110 : 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض  105 : 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر البيض البلدي بين 120 : 124 جنيها للكرتونة للمستهلك حسب المنطقة.

أسعارالكتاكيت اليوم فى السوق 

كتكوت أبيض: 22.5 : 23 جنيها.
كتكوت ساسو: 15 : 17 جنيها.

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