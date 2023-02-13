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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي المرغني يشارك صورا جديدة من كواليس مسرحية ميمو.. شاهد

حمدي المرغني واحمد
حمدي المرغني واحمد حلمي

شارك الفنان حمدي المرغني متابعيه عدة صور جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر المرغني في الصور رفقة عدد كبير من النجوم في كواليس العرض المسرحي ميمو بـ موسم الرياض، أبرزهم الفنان أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد.

 

يواصل النجم أحمد حلمي وصناع العمل المسرحي "ميمو" بروفات وجلسات عمل مكثفة على أحد مسارح القاهرة بحضور الأبطال المشاركين هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وهنا شيحة وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

 

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور  من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

ميمو اخر اعمال حمدي المرغني أحمد حلمى أحدث أعمال هنا الزاهد

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