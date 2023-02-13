مثل المدينة الذهبية.. زاهي حواس: بعض الاكتشافات حصلت عن طريق الصدفة

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إننا لا نستطيع أن نقول أبدا فى يوم من الأيام ولا بعد آلاف السنوات أن الحضارة المصرية باحت بكل أسرارها، مشيرا إلى أن مصر الحديثة بنيت فوق مصر القديمة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أننا اكتشفنا حتي الآن من آثارنا حوالي 30% منها، ويتبقي ال70% فى باطن الأرض، معقبا: "يمكن أنا كبرت ال30% ويمكن أننا اكتشفنا أقل من هذه النسبة".

وتابع الدكتور زاهي حواس، أن بعض الاكتشافات الذى قام بها حدث عن طريق الصدفة مثل "المدينة الذهبية"، حيث أنه لم يكن أحد أن يتصور فى يوم من الأيام أن تلك المنطقة الفارغة يكون بها مدينة بتلك الضخامة على الإطلاق.