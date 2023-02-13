للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 60 عملية بمستشفى الغردقة العام خلال 4 أيام

أعلن الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، أن الفريق الطبي بمستشفى الغردقة نجح في تحقيق إنجازاً في معدل الأداء حيث تم إجراء 60 عملية خلال 4 ايام فقط ، منهم 25 عملية أنف واذن ، و 7 عمليات تغيير مفاصل ومناظير ركبة منهم حالة ذو مواصفات خاصة بجذع طويل في الساق ، حيث تعد هذه العملية الجراحية من العمليات الدقيقة وتتطلب فريق طبي لدية المهارة العالية والكفاءات في التعامل مع مثل هذه الحالات، ويأتى ذلك إستمراراً لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، وفي خطوة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفي الغردقة العام .

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بالمديرية ، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور جمال مغربي مدير مستشفي الغردقة العام ، والفريق الطبي بالمستشفي في مختلف التخصصات بقيادة الدكتور شنودة راجي فارس استاذ العظام ، الدكتور محمد عبد السميع رئيس قسم الرمد ، الدكتورة دعاء علي محمود استاذ الرمد بجامعة الأزهر بالإضافة إلي طاقم التمريض ، لما بذلوه من مجهودات متميزه ، ومساهمتهم في إجراء تلك العمليات وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأبناء البحر الأحمر .

وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتوفير كافة الخدمات الطبية لأبناء المحافظة الساحلية بمختلف مدنها ، مشيراً أن القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية لخدمة المواطنين ، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم .