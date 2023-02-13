تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب يوم عيد الأضحى في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة احمد عبدالحميد حلمى، وأمين سر كمال جاويش، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب إثر خلافات بينهم صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة الأول من دور أبريل المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: " احمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم قسم ثان شبرا الخيمة، واخر البقاشين مركز كفر شكر، " علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر ، و " محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و" محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و" صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بقسم ثان شبرا الخيمة.



وتبين قيامهم في يوم 9 /7 / 2022 بقتل المجني عليه "محمد عادل الهادي أمين " عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل تواجد المجني عليه سالف الذكر وما إن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطباً المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن قام بتصويب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقاً عياراً نارياً منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته .



واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها ، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق (هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة) والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته أنفة لارتكابهم الواقعة المار بيانها ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين.



المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، أحرز ذخائر (عدد 5 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

أما المتهمين من الثاني وحتى الخامس: حازوا بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وحازوا بواسطة المتهم الأول ذخائر 5 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.



المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.



الشاهدة الأولى سعاد محمد عيسى ٥٠ سنة - ربة منزل ومقيمة كفر الشهاوي خاطر مركز كفر شكر، بأنها وحال سيرها بالطريق العام مروراً بمحل الواقعة أبصرت المجني عليه مسجى أرضاً غارقاً بدمائه فاستغاثت صارخة فالتف الأهالي بمحل الواقعة.



الشاهد الثاني أمين عادل الهادي أمين ٢٩ سنة - عامل خردة - ومقيم قرية البقاشين كفر شكر بإبلاغه من قبل الأهالي بأن شقيقه المجني عليه قد لقي مصرعه بالحانوت (مخزن الخردة الخاص بوالدهما فانتقل إلى حيث أبلغ فابصر شقيقه المجني عليه مسجى أرضاً غارقاً بدمائه مسنداً الاتهام للمتهمين وذلك إثر خلافات سابقة فيما بين شقيقه المتوفي والمتهمين الأول والثاني، وعزى قصدهم من ذلك قتل شقيقه المجني عليه وسرقته.



وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر وجود خلافات سابقة فيما بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني فعزما على الانتقام منه وإزهاق روحه فاستعانا بباقي المتهمين وأعدوا من الأول وحتى الرابع أسلحة نارية بندقية خرطوش، فرد خرطوش، فرد خرطوش" وذخائر قاصدين مكان تواجد المجني عليه بالحانوت الخاص به "مخزن الخردة" مستخدمين السيارة قيادة المتهم الخامس، وعزى قصدهم من ذلك قتل المجني عليه عمداً وسرقته.