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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائي فقأ عين زوج شقيقته بسبب الدروس الخصوصية بالقليوبية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  بالقليوبية بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس ابتدائى فى قليوب لقيامة بفقأ عين زوج شقيقتة وإصابته بالعين الاخرى على اثر بقطعة حديد " أداة صلبة " واحداث إصابتة بكسور وردود بالجمجمة نتج عنها فقد للبصر بنسبة 70% .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وترجع اوراق القضية عندما استغاثت شقيقة المتهم به وتعمل " مدرسة"  على اثر خلاف مالى نشأ بينها وبين زوجها " المجنى عليه" بسبب حصيلة فلوس الدروس الخصوصية بينهما .
فقام الزوج  بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بشقيقها الذى حضر للدفاع عنها فامسك بـ عتلة حديدية " اداة صلبة " وانهال على الزوجة محدثا به عدة اصابات فى الرأس والوجة وانحاء الجسد .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان التصالح المبدى من المجنى عليه لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه باعتبار ان الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها .

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