المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائي فقأ عين زوج شقيقته بسبب الدروس الخصوصية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس ابتدائى فى قليوب لقيامة بفقأ عين زوج شقيقتة وإصابته بالعين الاخرى على اثر بقطعة حديد " أداة صلبة " واحداث إصابتة بكسور وردود بالجمجمة نتج عنها فقد للبصر بنسبة 70% .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وترجع اوراق القضية عندما استغاثت شقيقة المتهم به وتعمل " مدرسة" على اثر خلاف مالى نشأ بينها وبين زوجها " المجنى عليه" بسبب حصيلة فلوس الدروس الخصوصية بينهما .

فقام الزوج بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بشقيقها الذى حضر للدفاع عنها فامسك بـ عتلة حديدية " اداة صلبة " وانهال على الزوجة محدثا به عدة اصابات فى الرأس والوجة وانحاء الجسد .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان التصالح المبدى من المجنى عليه لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه باعتبار ان الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها .