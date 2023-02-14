دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق .. أدركه بـ 4 كلمات

يعد الدعاء في جوف الليل من أكثر الأوقات استجابة عند المولى تبارك وتعالى، ومع دخول ليلة 23 رجب 1444 هـ، يغفل الكثيرون عن دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق، والذي كشف عنه الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

دعاء الرزق لا يرد

دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق

وقال “عبدالرازق” في دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق: “قل: اللهم افتح لنا ما أغلقته ذنوبنا من أبواب الرزق”، مشيراً إلى أهمية الاستغفار حيث قال سبحانه:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) } [ نوح]

وتابع: “قل: يا رزاق ارزقني ، يا واسع وسع لي أبواب رحمتك”، مشدداً على أهمية تقوى الله عز وجل وأن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية، وأن يكثر من شكر الله عز وجل حيث قال سبحانه: “وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ”.

وأكد عبدالرازق أن من أسباب زيادة الرزق الدعاء، قائلاً:" قل: يا رب وسع رزقي"، مبيناً أهمية جبر خاطر الضعيف ولو بكلمة أو نظرة رقيقة، حيث قال سعد: يا رسول الله، أرأيت رجلًا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال: ثكِلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟

دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق

ويقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في بيان اسم الله الرزاق، وهو من أسماء الجمال، لافتاً أن الرزق في اللغة هو النصيب والقسمة فما قُسم لنا هو رزق. والرازقُ أو الرّزَّاقُ من صفات الله تعالى لأَنه يَرزُق الخلق أَجمعين وهو الذي خلق الأَرْزاق وأَعطى الخلائق أَرزاقها وأَوصَلها إليهم.

وتابع: الأَرزاقُ نوعانِ ظاهرة للأَبدان كالأَقْوات وباطنة للقلوب والنُّفوس كالمَعارِف والعلوم. ولفظ الرزاق أشمل وأعم من لفظ الرازق؛ فالرازق هو الذي يعطي بعض الناس ويمنع البعض الآخر، ولكن الرزاق تتضمن الشمول فالجميع يصله الرزق، التقي والعاصي على حد سواء. ويؤكد الله في كتابه أنه هو الرزاق الأوحد لجميع مخلوقاته وأنه بيده مفاتيح الرزق لا يشاركه فيها أحد، ثم ألزم نفسه سبحانه برزق كل مخلوقاته علي حد سواء من عبده منهم أو من لم يعبده، فقال: "وَمَا مِن دَابَّةٍ في الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" [هود :6].

كما بين سبحانه أن أرزاق الخلائق مقدر منذ الأزل وأنه قدرها تقديرا دقيقا لا يظلم معه أحد فقال: "وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ" [فصلت :10].

وأكمل: يحكي التاريخ قصص عجيبة عن تفاعل البشر مع اسم الله الرزاق، ولعل أشهرها ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من قصة الأعرابي الذي أتى الأصمعي في البصرة، وسأله أن يتلو عليه شيئا من كلام الرحمن، فتلا عليه من سورة الذاريات، حتى انتهى إلى قوله تعالى : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون) ، فقال الأعرابي : هذا كلام الرحمن ؟

قال الأصمعي : إي والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال له الأعرابي : حسبك، ثم قام إلى ناقته فنحرها بسيفه، وقطعها بجلدها وقال : أعني على تفريقها ، فوزعاها على من أقبل وأدبر ، ثم كسر سيفه ، وقوسه ، وجعلها تحت الرملة ، وولى مدبرا نحو البادية، وهو يقول : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون) يرددها حتى تغيب عنه في حيطان البصرة، وحينها أقبل الأصمعي على نفسه يلومها ، وحدثها قائلا: يا أصمعي ، قرأت القرآن منذ ثلاثين سنة ومررت بهذه وأمثالها وأشباهها فلم تتنبه لما تنبه له هذا الأعرابي ، ولم يعلم أن للرحمن كلاما.

ثم لقيه مرة أخرى في الكعبة فقال له الأعربي: اتل من كلام الرحمن ذلك الذي تتلوه، فابتدأ ثانيا بسورة الذاريات ، فلما انتهي إلى قوله : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ) صاح الأعرابي: وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال : يا أصمعي ، هل غير هذا للرحمن كلام ؟ قال : نعم يا أعرابي ، يقول الله عز وجل : ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) ، فصاح الأعرابي عندها وقال : يا سبحان الله ، من ذا أغضب الجليل حتى حلف ؟ أفلم يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى اليمين، قالها ثلاثا وخرجت نفسه.

الدعاء

دعاء ليلة 23 رجب لزيادة الرزق

"اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه، اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين".

"اللهم ارزقني رزقًا طيبًا واستجب دعائي، وأعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الرجال، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".

“اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب”.

"يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين".

"اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، اللهم صب علينا الرزق صبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك".

"اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أيقظني على رزق لم أتوقعه وعلى خير لم أفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة، اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له".