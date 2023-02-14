الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

كشفت عالمة فلك شهيرة عن أكثر الثنائيات المتوافقة بين الأبراج في عيد الحب "الفلانتين"، وما يخبئه يوم 14 فبراير لكل برج في عام 2023.

قالت عالمة الفلك الأسترالية «روز سميث» إن الأبراج والنجوم يمكن أن تخبرنا الكثير عن التوافق في علاقاتنا، وما إذا كان من المحتمل أن نقضي وقتًا سعيدًا أو مضطربًا مع الأشخاص المهمين لدينا في عيد الحب.

قالت روز لمجلة FEMAIL: "في 13 فبراير، وقبل ساعات من بدء عيد الحب قام عطارد بتغيير مواضع ارتباطه بالشمس، وانتقل زحل إلى برج الدلو"، منا يبشر ببداية علاقات جديدة وتقوية القديمة.

ما هي الأبراج الأكثر توافقًا مع بعضها في عيد الحب ؟

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

يصبح أصحاب برج الحمل أكثر نشاطًا بشكل عام وعاطفيون ومستقلون ولديهم آراء قوية في يوم عيد الحب إنهم بحاجة إلى شركاء يفهمونهم ولا يحاولون إخماد طبيعتهم النارية.

يمكن أن تكون الأبراج النارية مثل الحمل، الأسد والقوس شركاء جيدين في عيد الحب، كما يمكن أن يستفيد أصحاب برج الحمل من مرافقة الأبراج الهوائية التي تشعل النار مثل الجوزاء، الميزان والدلو.

يركز برج الثور في عيد الحب بشكل عام على البواطن، فهو عملي وذاتي التوجيه، ويقترب من العناد في بعض الأحيان.

يمكن للعلاقات مع الأبراج الترابية أن تفيده مثل الثور، العذراء والجدي ولكن هناك حاجة إلى الحرص على عدم تعثر هذه اللقاءات في الوحل بمشاعر الاكتئاب أو التشاؤم.

كما أن العلاقات مع الأبراج المائية مثل السرطان، العقرب والحوت يمكن أن تكون اتصالًا عاطفيًا ينفع الثور، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن، لكن آراء برج العقرب يمكن أن تحدث بعض صدامات، أما السرطان فيشبع رغبات الثور.

برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

الجوزاء برج هوائي قابل للتغيير، فهو اجتماعي ومرن، يمكن أن يكونوا منطقيين تمامًا ويحبون التفكير والاستراتيجية بشأن معظم الأمور، لذا سيفيدهم التعامل مع الأبراج مثل الجوزاء، العذراء، والقوس مما يخلق الكثير من المحادثات، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا مستوى معين من الانفصال عن الواقع.

الأبراج النارية مع الجوزاء مثل الحمل، الأسد والدلو تصبح جذابة في عيد الحب، ولكن مع القوس هناك اتجاهات لتغيير الكثير من الأشياء، سواء أعجبك ذلك أم لا. يمكن أن تعمل العلاقة مع الأسد بشكل أفضل.

السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

أصحاب برج السرطان عادة ما يكونوا عاطفيين وقادة أو محفزين، يجدون الدعم والتوافق مع الأبراج المائية مثل: السرطان، العقرب والحوت.

كما يمكن أن توفر الأبراج الترابية مثل: الثور، العذراء والجدي الأساس الذي يحتاجه السرطان العاطفي للنمو، لكن الجدي يمكن أن يكون خطيرًا جدًا أو متحفظًا بالنسبة للسرطان. أما مرافقة برج العذراء أو برج الثور فهما اختيارات جيدة.



برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

برج الأسد هو برج ناري عقلاني ودافئ وغالبًا ما يكون له آراء قوية، على الرغم من أن العلاقات الجيدة ممكنة مع الأبراج النارية الأخرى مثل الأسد، الحمل والقوس إلا أن الخلافات يمكن أن تندلع بسرعة لأن الناريين متقلبون عاطفيًا

يمكن للأبراج الهوائية مثل الجوزاء، الميزان والدلو أن تتوافق بشكل جيد مع الأسد في عيد الحب، لكن الآراء الثابتة للدلو يمكن أن تخلق الصراع. من المرجح أن تكون العلاقات مع برج الميزان عاطفية ومتناغمة.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

أصحاب برج العذراء حذرين وانتقائيين، يمكن أن يتمتع برج العذراء بعلاقات جيدة مع الأبراج الترابية مثل الثور، العذراء والجدي، لكن يجب عليهم الحذر من الوقوع في الملل.

يمكن أن توفر الأبراج المائية مثل السرطان، العقرب والحوت إحساسًا حقيقيًا بالتواصل ولكن في بعض الأحيان قد لا يفلح للتوافق مع الحوت كثيرًا. يمكن أن تكون العلاقات مع برج العقرب رائعة، ومن المرجح أن يكون السرطان جيدًا أيضًا.

الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

الميزان هو برج الجمال والسلام ولكن الأهم من ذلك كله الحب، فالميزان مغرم حقًا بفكرة الحب ويمكنه الاستمتاع بعلاقات رائعة مع الأبراج الهوائية الأخرى بما في ذلك الميزان، الجوزاء والدلو.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأكثر ترجيحًا هي أنه في بعض الأحيان تكون هناك درجة من الانفصال عن الواقع بحيث يكون هناك شعور بعدم التأريض أو العمل.

لكن الأبراج النارية مثل الحمل، الأسد، والقوس شركاء جيدين في عيد الحب، رفم احتمالية نشوب اشتباكات قوية مع برج الحمل في بعض الأحيان. من المرجح أن يكون الأسد جذابًا أكثر للميزان في عيد الحب.

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يركز برج العقرب على الانعكاس الداخلي والعواطف الشديدة، فغالبًا ما يكون برج العقرب "جذابًا مغناطيسيًا''، كما أن سرطان الأبراج المائية والعقرب والحوت يشكلون شركاء جيدين في عيد الحب.

يمكن أن يكون هناك الكثير من العاطفة في هذه العلاقات ولكن ذلك يأخذهم إلى أعماق المياه اللاواعية في عيد الحب.

تساعد الأبراج الترابية مثل العقرب، الثور والجدي على ترسيخ العقرب في الواقع العملي، لكن الجدي قد يبدو متحفظًا إلى حد ما بالنسبة إلى برج العقرب.

يتطاير الشرر مع برج الثور مما يجلب الكثير من الشغف للعلاقة الحميمة أو للجدال، يمكن أن يكون برج العذراء شريكًا ممتازًا في عيد الحب.



القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

القوس يتسم بالمغامرة والتوسع، كما يتمتع بالحرية ويحتاج إلى شريك منفتح الذهن، لذا فإن الأبراج النارية مثل الحمل، القوس والأسد Aries و Leo و Sagittarius هم شركاء متوافقون مع القوس في عيد الحب، على الرغم من أن تلك العلاقات قد تجلب العاطفة والتقلب.

يمكن أن تتوافق العلاقات مع الأبراج الهوائية مثل الجوزاء، الدلو، والميزان بشكل جيد للغاية. حيث تجذب الأضداد ولكن في بعض الأحيان تحدث اشتباكات نارية مع الجوزاء.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

الجدي برج يمكن الاعتماد عليه ويعمل بجد بشكل عام، العلاقات مع الأبراج الترابية مثل الثور، العذراء والجدي يمكن أن تعمل بشكل جيد لأنكما تعملان على نفس الأشياء.

هناك خطر أن تتورط هذه العلاقات في التزامات العمل والجدية، من الناحية المثالية، يمكن أن يكون لديك المزيد من المرح مع الأبراج المائية مثل السرطان، العقرب والحوت التي تكمل الجدي.

العلاقة مع برج السرطان في بعض الأحيان قد تجلب الكثير من العاطفة للجدي، لذا فإن برج العقرب والحوت هما أفضل رهانات للتوافق في عيد الحب.



برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

برج الدلو هو برج اجتماعي، مبتكر وإنسانية، وتعتبر الأبراج الهوائية مثل الجوزاء، الميزان والدلو رفقاء جيدين في عيد الحب، والمخاطر الوحيدة هي أنك تتحدث لساعات وساعات ولا تنجز الكثير أو قد يحدث أحيانًا شعور بالانفصال عن بعضكما البعض.

يمكن أن تكون الأبراج النارية مثل الحمل، الأسد والقوس شركاء رائعين، لكن قد يبدو الأسد أحيانًا مفرطًا في الرأي بالنسبة إلى برج الدلو، إذ يعتقد الأسد أحيانًا أن برج الدلو متعاليًا أو متجاهلًا له.

برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

الحوت هو برج عاطفي، بديهي وخلاق، والأبراج المائية مثل السرطان، العقرب والحوت مناسبة للعلاقات العميقة والعاطفية معه في عيد الحب، ولكن في بعض الأحيان قد تطغى الكثير من المشاعر والعاطفة على تلك العلاقات.

توفر الأبراج الترابية مثل الثور، العذراء والجدي الاستقرار لتحقيق التوازن، لكن برج العذراء قد يجد الحوت مبالغًا قليلاً في بعض الأحيان. ربما لا يقدر الحوت دائمًا الكثير من منطق برج العذراء.