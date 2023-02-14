اليوم.. محاضرة عن الإبداع في التسويق بسفارة معرفة مكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (الإبداع في التسويق)، وذلك الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء الموافق 14 فبراير، بمقر سفارة المعرفة التابع لمكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة، يلقيها محمد عثمان، الخبير في التسويق الرقمي.



تتناول المحاضرة العديد من المحاور والمفاهيم المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية خاصة الرقمية ومنها؛ التسويق الرقمي مقابل التسويق التقليدي، وقنوات التسويق الرقمي، بالإضافة إلى مفهوم الإبداع في التسويق الرقمي. ويُعد موضوع المحاضرة من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية وما أحدثته من تحولات في سوق العمل بصفة عامة، وفي المجال التسويقي بصفة خاصة.



تأتي المحاضرة في إطار فعاليات وأنشطة قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية من برامج ودبلومات مهنية معتمدة لجمهور المكتبة العام داخل مصر وخارجها من جهة، ومتخصصي المعلومات والمكتبات والعاملين بالمؤسسات الثقافية والتعليمية من جهة أخرى. حيث تعدّ هذه الخدمة من الخدمات الحديثة التي تم تفعيلها في ٢٠٢١م؛ فهي تسهم في تنمية المهارات المهنية للمشاركين، وسد الفجوة بين خبراتهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، مع الحصول على شهادات معتمدة في المجالات المختلفة. هذا وبالإضافة إلى برنامج (الدبلوم المهني في التسويق الرقمي -Professional Digital Marketing Diploma ) الذي يقدمه قسم الدبلومات والبرامج المهنية بقطاع المكتبات، بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة (Digital Marketing Institute “DMI”)