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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في العراق ..

الدواء فيه سم قاتل.. الصحة العراقية تحذر من عقار لنزلات برد

دواء شراب - ارشيفي
دواء شراب - ارشيفي

أصدرت وزارة الصحة العراقية تحذيرا شديد اللهجة من دواء مضاد لنزلات البرد والسعال تم تصنيعه في الهند، وذلك نظرا لاحتوائه على مادة سامّة.  

 وعممت الصحة العراقية منشورا تم توزيعه علي جميع الأقسام والشعب والمخازن المرتبطة بمكتب معاون المدير العام لشؤون الخزن والتوزيع في الوزارة، حيث قالت فيه أن الشراب يحتوي على مادة جلايكول الاثيلين السامّة. 

 وبحسب المنشور ، فقد أعلنت وزارة الصحة في اوزباكستان عن وفاة 18 طفلا في بلادهم بعد تناولهم شراب "Doc-imax" المضاد لنزلات البرد والسعال والذي تم تصنيعه في شركة Marion  Biotech الهندية لإحتوائه علي مادة كيميائية سامة تدعي جلايكول الأثيلين.

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بيان عاجل من الصحة العراقية بشأن انتشار فيروس مُروِّع

 

العراق وزارة الصحة نزلات البرد الدواء فيه سم قاتل اوزباكستان مادة كيميائية

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