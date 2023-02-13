احذروا العدوى| الصحة العراقية: على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ارتداء الكمامات

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وجود فرق صحية وتفتيش ومتابعة للمواكب، للتأكيد على أهمية الالتزام بالشروط الصحية الأساسية، داعية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية إلى ارتداء الكمامات، لاحتمالية تعرضهم لأي عدوى أكثر من غيرهم.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "جزءا من عمل وزارة الصحة هي فرق الرقابة الصحية والتفتيش والمتابعة للمواكب، للتأكيد على شروط النظافة الصحية أثناء إعداد وتقديم الطعام وغيره".

وأضاف البدر، أن "هناك أيضا فرق التوعية والتثقيف الصحي، من خلال التحدث المباشر مع الزائرين أو عبر مكبرات الصوت، أو من خلال المطبوعات التي تُوزّع على الزائرين أو اللافتات الكبيرة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط الصحية الأساسية".

ودعا البدر إلى أهمية "ارتداء الكمامات خصوصاً كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية، لاحتمالية تعرضهم لأي عدوى أكثر من غيرهم".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة).

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.