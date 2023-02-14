عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق الذهب العالمي يتعافي والاونصة بـ 1863 دولار وسط ترقب التضخم الأمريكي

صدى البلد

كشف تقرير  عن أسعار الذهب يوم الثلاثاء فى ظل  تراجع الدولار عالمياً، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطط سياسته النقدية، وارتفع الذهب بنسبة 0.50% إلى 1863 دولار ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة، وأصبح الذهب عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد.

وأضاف التقرير الفني لجولد بيليون ، أن اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة أظهر علامات تباطؤ حتى لو كان مؤقتا، فالحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قد يقوض معنويات المخاطرة والذهب بينما قد يجد الدولار مزيداً من الدعم، ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم

الجريدة الرسمية تنشر اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة التجارية بالقليوبية عن عام 2023

رجال الأعمال تبحث فرص القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر بعد COP27

وأوضح التقرير، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، فمن المحتمل أن يتحمل البنك المركزي الأمريكي إبطاء رفع أسعار الفائدة، وقد يعني هذا استئناف ضعف الدولار الأمريكي وانتعاش الذهب، وأشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2%، وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.1% في يوليو، من 4.5% إلى 4.75%.

وكشف التقرير أن مستثمري الذهب يحاولون توقع الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مؤشرات قد يحتاج (بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى البقاء متشددا لفترة أطول، ومع ذلك ونتوقع أن يظل الدولار الأضعف في مسار هبوطي لبقية العام ، مما يدعم الذهب

 

من المقرر أن تعلن شركات تعدين الذهب عن هوامش ربح أفضل للربع الرابع حيث من المتوقع أن تتراجع تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة، التي أثرت على صافي الدخل في معظم عام 2022، بحسب جولد بيليون، وقفزت تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) ، وهي مقياس صناعي يعكس إجمالي النفقات ، بمقدار الثلث في الأرباع الأربعة الماضية في أكبر شركات التعدين Barrick Gold Corp و Newmont Corp، لكنها الآن من المتوقع أن تنخفض، وانخفضت تكاليف إنتاج الذهب قليلا، لذلك من المفترض أن نرى هوامش أفضل في الربع الرابع، ومتوقع تحسن هوامش الربح في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق.

يذكر أن الذهب الذي يعتبر أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين والتضخم وصل إلى 2000 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 ، لكنه انخفض بنسبة 21% في الأشهر الثمانية التالية حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو ما سبب معظم الأضرار في عام 2022 ،ولكن متوقع توسع الهامش في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الذهب محليا في مصر

تترقب أسعار الذهب في مصر البيانات الأمريكية اليوم ورد فعل أسعار الذهب عالميا على تلك البيانات حيث افتتح الذهب تداولات اليوم عند مستوى 1710 دولار للذهب عيار 21 الأوسع انتشارا، وذلك بعد خسائر يوم أمس، في الوقت ذاته ارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 30.60 في أغلب البنوك

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بآخر مسار للإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والذي يساهم في دعم القطاع الخاص، وجاء ذلك بعد قرار الحكومة الأخير طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في 32 شركة مملوكة للدولة.

وفي السياق ذاته ، أشادت بأداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأكدت جورجيفا حرص صندوق النقد الدولي على استمرار التعاون المثمر مع مصر ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وتشارك مصر حاليًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي يمتد لأكثر من 46 شهرًا ، ومن المقرر أن تحصل مصر من خلاله على قرض إجمالي قدره 3 مليارات دولار.

من الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي العالمي ويقدم المشورة بشأن السياسات ودعم تنمية القدرات لمساعدة البلدان على بناء اقتصادات قوية والحفاظ عليها.
 

صندوق النقد أسعار الذهب سعر صرف الدولار تراجع التضخم اسعار الفائدة أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

السعودية .. قرار قضائي عاجل ضد بن لادن بسبب رافعة الحرم

لا سحر ولا شعوذة.. شوبير يكشف سر انتفاضة الزمالك

رسالة مثيرة للجدل من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الزمالك وسموحة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن

إعلان مروع من الصحة العالمية عن سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر

وزير الصحة: مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا بدعم كامل من الرئيس

بأقل من 1500جنيه|انخفاضات تلاحق سوق الذهب.. ومفاجأة بـ عيار 21.. والدولار يسجل 30.48 جنيه.. أخبار تهمك

مجموعة الزمالك.. حقيقة إعادة مباراة الترجي والمريخ السوداني بسبب التغييرات

متستحقش الإعدام.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد: أختي عمرها ما تعمل كده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك فلوس.. 6أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

مش رجيم .. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي.. تفاصيل

منها لحمة على شكل وردة.. شاهد| صور وصفت بأسوأ إبداعات الفلانتين 2023

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

فيديو

اللي حبوه أكتر.. نيقولا معوض يرد على منتقدي قبلته لممثلة

سعر الذهب والدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2023.. تعرف عليه

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ