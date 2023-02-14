خنقها في بير السلم.. تفاصيل مقتل ممرضة على يد شقيق زوجها بالقليوبية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل ممرضة على يد شقيق زوجها في قليوب بالقليوبية عن أن المتهم خطط لارتكاب جريمته لسرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية لأنه كان يمر بضائقة مالية ويريد إتمام زفافه المقرر له الاسبوع القادم.



وتبين قيام المتهم بإنتظار المجنى عليها عقب خروجها من العمل بأحد المستشفيات بدائرة قسم قليوب وعند دخولها المنزل كان مختبأ تحت السلم وانهال عليها بالة حادة ثم قام بكتم أنفاسها وخنقها حتى أرداها قتيلة ووضع جثتها داخل جوال وألقى بها بترعة أبوسنة وفر هاربًا.



وتمكنت مباحث قسم شرطة قليوب من كشف غموض العثور على جثة ممرضة عثر عليها في ترعة قرية ابو سنة دائرة القسم حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها قام بخنقها والتخلص من الجثة للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتولت الجهات المعنية التحقيق فامرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.



تلقى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب بلاغا من الأهالى باختفاء ممرضة تدعى «إ» في ظروف غامضة وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير ادارة البحث الجنائى بالقليوبية حيث توصل فريق البحث إلى العثور على جثة الممرضة ملقاة في مياه أحد المصارف.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء مقتل المجنى عليها شقيق زوجها ويعمل حدادا حيث كان يستعد لإتمام زفافه ولمروره بضائقة مالية تخمرت في ذهنة سرقة مصوغاتها الذهبية فانتظر لحظة خروجها إلى المستشفى وعودتها للمنزل حيث قام بالاختباء أسفل السلم وانهال عليها ضربا بآلة حادة على رأسها وقام بكتم أنفاسها واستولى على مصوغاتها وأموالها، ثم وضع الجثة في جوال وألقى به في أحد المصارف القريبة.