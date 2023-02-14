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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون وسعيد يبحثان تعزيز التعاون بين تونس والجزائر

تبون وسعيد
تبون وسعيد

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد مكالمة هاتفية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء حيث تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجزائر، فقد تناول الرئيسان مسائل ثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الاتصال الجزائري ، محمد بوسليماني، اتهم الصحافة الفرنسية بالوقوف وراء محاولات ضرب مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسستي رئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي.

وأكد بوسليماني خلال مشاركته في “فوروم”  ضرورة التصدي بكل احترافية للحملات العدائية التي تستهدف ضرب استقرار الجزائر، قائلا: في ظل هذه التحديات على الإعلام الجزائري وخاصة الإذاعة الجزائرية التصدي بكل احترافية لهذه الحمالات العدائية التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر من اجل زرع الثقة لدى المواطن وطمأنته على مستقبله”.

من جهة أخرى، وصف المتحدث دور الإذاعة الوطنية بـ “المحوري” في دعم مجهودات الدولة لبناء الجزائر الجديدة من خلال قنواتها الوطنية والموضوعاتية ومحطاتها الجهوية التي تنقل المعلومة الصحيحة للمواطن وتشركه في بناء وطنه.

وشدد الوزير على متانة العلاقة بين الجزائر وتونس، معتبرا أن العلاقات الجزائرية التونسية متينة، ولن تزعزعها مثل هذه الشطحات الإعلامية.

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