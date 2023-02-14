أخبار التعليم.. الوزارة تنفي ارتفاع نسب الغياب في المدارس بسبب برودة الجو.. جامعة بنها تنظم احتفالية لتكريم الفائزين بـ هاكاثون الحكومة الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

برعاية وزير التعليم العالي..جامعة بنها تنظم احتفالية لتكريم الفائزين بـ"هاكاثون الحكومة الذكية"



نظمت جامعة بنها احتفالية لتكريم الفائزين في ختام فعاليات "هاكاثون الحكومة الذكية" المقام بالجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتعاون مع شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، بحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وعمداء الكليات.

بـ 7 مشروعات..جامعة طنطا تشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023



تشارك جامعة طنطا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023 في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي العلمي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات الصناعية.



البحث العلمي: وزارتا الصحة والتعليم العالى تسعيان لإدخال قيادات شابة بقطاعي الغذاء والزراعة



أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إنه لابد من أن تشارك وزارة التموين، في تحديث قطاع الزراعة وعمليات تخزين القمح، كما أن وزارة الصحة والتعليم العالى تسعى إلى أن يتم إدخال أجيال وقيادات شابة فى قطاع الغذاء والزراعة.



تمريض حلوان تنظم المعسكر الأول للخدمة العامة ونشر ثقافة الجودة

أقامت أسرة أبناء رفيدة بكلية التمريض جامعة حلوان المعسكر الأول للخدمة العامة ونشر ثقافة الجودة، في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية وتشغيل ١٠٠٠ طالب ومبادرة جامعة حلوان جامعة خضراء، وذلك بمقر الكلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، الدكتورة نعمة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جامعة سوهاج تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية التربية



أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم الدكتور عماد صموئيل وهبه القائم بعمل عميد الكلية والدكتور حسين طه عطا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



لمناقشة 90 بحثًا.. انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لعلوم الفلك بالشرق الأوسط وإفريقيا

افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "الأنشطة الفلكية الحديثة - الكون القريب والبعيد".



التعليم تنفي ارتفاع نسب الغياب في المدارس بسبب برودة الجو.. تفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة في جميع المدارس اليوم، نافيةً تماماً ارتفاع نسبة الغياب في المدارس بسبب برودة الجو .