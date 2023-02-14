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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سوف: التحقيق في المخالفات بالوحدات المحلية والصحية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية ننا والوحدة الصحية بقرية أبو شهبة  بمركز إهناسيا، تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة.

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تم المرور على الوحدة الصحية بقرية أبو شهبة ، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وأدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وتوقيع بعض الأطباء ليوم لاحق ليوم الزيارة، وتعطل كرسي عيادة الأسنان،وعدم توافر اشتراطات مكافحة العدوى بها، بينما أسفر المرور على الوحدة المحلية لقرية ننا عن وجود إشغالات محلات وتشوينات زلط ورمال بالشارع الرئيسي للقرية، وحاجة بعض معدات العمل بالحملة الميكانيكية للوحدة لصيانة ورفع كفاءة.

من جهته، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والتوقيع المسبق بسجل الحضور والانصراف، وكذا تحديد المسئولية في عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى فيما يخص أدوات عيادة الأسنان، مع تكثيف المتابعة للوحدات الصحية بدائرة المحافظة، والعمل على تلافي الملاحظات، كما تم تكليف رئيس مدينة إهناسيا باسيفاء حالات الغياب وترك العمل، وإعطاء أهمية لملفات التصالح، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح المعدات المعطلة، ورفع الإشغالات بالطريق العام، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

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