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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي تطرح سيارة كول راي 2023

جيلي كول راي موديل
جيلي كول راي موديل 2023

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيلى ، عن طرح الموديل الجديد 2023 ، للسيارة كول راي داخل السوق المصرى للسيارات بزيادة سعرية عن الموديل السابق 2022 .

جيلي كول راي موديل 2023

وتعتبر السيارة جيلي كول راي موديل 2023 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والتى تاتى بثلاث فئات سعرية داخل السوق المحلى المصرى .

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وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch WET ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

جيلي كول راي موديل 2023

وتظهر السيارة جيلي كول راي موديل 2023، بمصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، و فتحة سقف بانوراما ، و مرايات ضم كهرباء .

جيلي كول راي موديل 2023

 ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، بالاضافة الى نظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح للفئة الاعلى .

 

وزودت سيارات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات .

جيلي كول راي موديل 2023

اما عن اسعار جيلي كول راي الجديدة : 

- فئة Comfort بسعر 739.9 ألف جنيه 

- فئة Premium بسعر 839.9 ألف جنيه

- فئة Premium Black Rim Edition بسعر 856.9 ألف جنيه

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