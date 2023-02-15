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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: جلسة الرئيس السيسي بالقمة العالمية للحكومات كانت الحدث الأبرز

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الإمارات

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة.

 

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وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  الانطباع العام عن جلسة الرئيس أمس كان إيجابيا ".

 

 وأضاف عماد الدين حسين :"  جلسة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات كانت الحدث الأبرز على الإطلاق ".

 

 واكمل عماد الدين حسين :"  جلسة الرئيس السيسي حضرها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد  وكبار المسؤولين الإماراتيين "، مضيفا:"  لأول مرة الرئيس السيسي تحدث بطريقته المعهودة مع المصريين في لقاء خارج مصر ".

 

 ولفت عماد الدين حسين :"   الرئيس السيسي أكد  أنه لا يخاطب الحكومات والنخب والمثقفين لكنه تحدث مع المواطنين والشعوب ورسالة الامس كانت موجهة للشعب الخليجي والشعب المصري بأن العلاقات بين مصر والخليج كبيرة  وقوية ".

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