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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين استغلا الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة ومسح السيارات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل.

وتمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما باستغلال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة ومسح السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم، والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما (3) أطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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