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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس|نجلاء بودن رمضان تلتقي عددًا من المسئولين والوزراء المشاركين بالقمة العالمية للحكومات

نجلاء بودن رمضان
نجلاء بودن رمضان

 بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مع عدد من المسؤولين والوزراء المشاركين في القمة العالمية للحكومات، سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن "رمضان" بحثت مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجالات تعزيز التعاون مع المجلس في مجالات الاهتمام المشترك.
كما التقت رئيسة الحكومة التونسية، على هامش القمة، بعدد من الوزراء الإماراتيين، لا سيما الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ شخبوط بن نهيان أل نهيان وزير دولة ومنى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لبحث سبل تعزيز التعاون.
والتقت "رمضان" مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جارد مولر، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون مع المنظمة الأممية الناشطة في تونس.
وفي سياق متصل، بحثت رئيسة الحكومة التونسية مع ميكائيل هواري رئيس أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط آخر التطورات بمصانع شركات أيرباص بتونس والمصانع الجديدة التي ستفتح أبوابها قريبا في تونس، حيث عبر رئيس أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط عن ارتياحه لمستوى الكفاءات التونسية والتي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للشركة. 
كما بحثت "رمضان" مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا سيدي ولد التاه، كيفية تعزيز الأنشطة الصناعية بين الدول الإفريقية ودعم سلاسل القيمة جنوب جنوب، وتطرق الجانبان إلى المجالات التي يمكن تطويرها على غرار الصناعات الصيدلية والغذائية وقطاع النسيج. 

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