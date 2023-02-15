تونس تحبط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 106 أشخاص عبر الحدود البحرية

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 106 أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للمناطق البحرية بصفاقس وقرقنة من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ 106 أشخاص من جنسيات إفريقية بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

