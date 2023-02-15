مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ينظم اجتماعه الـ29 مع أعضاء هيئة التدريس

عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس، أمس الثلاثاء 14 فبراير، اجتماعه التاسع والعشرين بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

واستضاف الاجتماع الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل، مدير البوابة الإلكترونية، والدكتور علاء عبد الحليم فرج، المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور مكارم محمد أحمد الغمري ، أستاذ اللغة الروسية وعميد كلية الألسن الأسبق بجامعة عين شمس والحاصل على جائزة فيصل العالمية 1999 – جائزة عين شمس التقديرية 2009، والعديد من الجوائز والأوسمة، والدكتورة أمل عبد الفتاح عطوة شمس، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مجلس قسم الفلسفة والاجتماع الأسبق - الحاصلة على جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي 2018.

وأشار كل منهما إلى أهمية الجوائز التى حصل كل منهما عليها وهي من الجوائز المرموقة، حيث أشارت الدكتورة مكارم الغمري إلى القيمة العالمية لجائزة فيصل والتى تسلمتها من ملك المملكة العربية السعودية، وأن عدد الفائزين بها حتى تاريخه يشمل 282 فائزا من 44 جنسية على مستوى العالم، وأنها جائزة تعتمد على الإبداع وعلى التميز العلمي في مجال الجائزة والموضوع المحدد لعام طرح الجائزة.

ودعت أعضاء هيئة التدريس إلى التقدم للجائزة، خصوصا من له ريادة في مجال تخصصه من المجالات المفتوحة للجائزة.

بينما أشارت الدكتورة أمل شمس إلى حصولها على جائزة الملك عبد العزيز في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي، وإلى الجهود التى بذلتها في البحث المقدم للحصول على الجائزة في دورتها الأولى والتى كانت بعنوان “تقييم دور مؤسسات التنشئة على المواطنة في ضوء التحديات الإقليمية والدولية”.

وأكدت أهمية المجالات المطروحة للجائزة لهذا العام في دورتها الثالثة، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس من الجامعة للتقدم للجائزة وضرورة التنافس في الموضوعات المطروحة لهذا العام للإسهام في الريادة لجامعة عين شمس، والتى تسهم هذه الجوائز الرائدة في دعم مكانة الجامعة في التصنيف الدولي.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]u.eg

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم تعبئة الرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply