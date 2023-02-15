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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب أزمة مباراة الزمالك وسموحة

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة بشأن أزمة مباراة الزمالك وسموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “لا تظنوا أن أزمة مباراة الزمالك وسموحة سوف تطويها الأيام ، الموضوع أكبر من كدة بكتير ، سموحة ليس المتضرر الوحيد ، الكرة المصرية هي المتضررة وجميع الأندية المصرية التي  لها نشاط كروي  هي الخاسرة علي الأقل من ذلك”.

وتابع: “اتحاد كرة القدم الإنجليزي لما حدث خطأ  تحكيمي في  حق آرسنال أرسل خطاب اعتذار لآرسنال وأصدر بيان توضيحي ، أتمني أن يحدث ذلك من اتحاد كرة القدم الذي نحترمه ككيان رياضي عملاق وكأفراد مشهود لهم بكل خير ولديهم خبرة كبيرة في عالم كرة القدم والرياضة بوجه العموم”.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على سموحة بنتيجة 3-1 وتغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق سموحة في بداية المباراة.

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