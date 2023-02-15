مستوى غير مسبوق.. انهيار جديد لليرة اللبنانية

انحدرت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد أمام الدولار، فاقدة الكثير والكثير من قيمتها، بحسب ما أوردت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

فقدت العملة قيمتها، إذ تخطت في الساعات الماضية مستوى 76 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.

يأتي الانهيار لليرة اللبنانية، في ظل إضراب مفتوح للبنوك، رفضًا منها لبعض القرارات القضائية الصادرة ضدها.

وخلال الساعات الماضية، تم الادعاء القانوني على أحد أكبر البنوك في البلاد وهو بنك عودة، ورئيس مجلس إدارته بجرم تبييض الأموال، وهو ما زاد المخاوف من انفجار الوضع المالي في البلاد.

واعتبرت جمعية مصارف لبنان أن تلك القرارات التعسفية، قد تدفع بالمصارف العالمية الكبرى المراسِلة، إلى وقف تعاملاتها بشكل تام مع مصارف لبنان، ما سيؤدي إلى عزل البلاد ماليا عن العالم.