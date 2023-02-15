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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محاضرة عن رائد فن النحت الحديث في مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، محاضرة ثقافية وفنية، تحت عنوان: " نحت مختار وقضايا المجتمع "، ألقاها الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والندوات التي يقيمها المتحف في إطار دوره كمؤسسة تثقيفية وتعليمية.

واستهلت فعاليات المحاضرة بكلمة ألقاها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، رحب خلالها بالضيوف من الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، مؤكدا حرص المتحف على  استضافة مثل هذه المحاضرات والندوات العلمية، ما يأتي في اطار حرص المتحف علي تنويع الأنشطة والموضوعات التي يقدمها لزائريه.

من جانبه استعرض الدكتور عماد ابو غازى خلال المحاضرة، تاريخ الفنان الراحل محمود مختار رائد فن النحت الحديث في مصر ، ونبذه عن حياته الفنية والصور الشخصية والأرشيف الخاص بالفنان و مجموعة الأعمال والمشروعات الفنية، ومراسلاته مع العائلة والأصدقاء.

كما تحدث  أيضا  عن يوميات الفنان محمود مختار، والتي  سجلها في مجموعة من أوراقه الخاصة، وما قدمه الفنان في تاريخ فن النحت الحديث، حيث لعب دوراً مهماً في الحركة التشكيلية المصرية، وله مجموعة من الأعمال النحتية المهمة في ميادين القاهرة والاسكندرية.

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وزير الثقافة مصر فن النحت المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة

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